Мамардашвили повторил рекорд по сейвам на групповых этапах Евро

Георгий Мамардашвили, голкипер сборной Грузии провёл великолепный групповой этап Евро-2024. Как, впрочем, его команда.

По информации Opta Sports, Георгий сделал в рамке 21 спасение ворот. Это повторение рекорда на групповом этапе Евро. Столько же делал латвиец Александр Колинько в группе на Евро-2004.

Помимо этого, Мамардашвили предотвратил 3,6 гола на Евро-2024 – рекорд на групповом этапе Евро в XXI веке.

Напомним, что на стадии 1/8 финала турнира грузинская сборная встретится с одним из фаворитов турнира – сборной Испании.

Познакомиться со всеми парами первой стадии плей-офф можно здесь.