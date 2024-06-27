Оба тренера, возглавлявшие «Спартак», вывели сборные в плей-офф Евро-2024

Опыт работы в «Спартаке» не прошёл даром. Оба тренера, которые ранее работали в московском клубе и поехали на Евро-2024, смогли вывести свои сборные в плей-офф континентального футбольного форума.

Так, в 1/8 финала со сборной Швейцарии вышел Мурат Якин. Этот специалист тренировал «Спартак» в 2014-2015 годах. Спустя несколько дней сборную Бельгии из группы вывел Доменико Тедеско, работавший у руля «красно-белых» в 2019-2021 годах.

Сборная Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Италии, а сборная Бельгии – против Франции. Первый из этих матчей пройдёт 29 июня, а второй – 1 июля.

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024