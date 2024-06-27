Назван лучший игрок матча Грузия – Португалия

Грузия сенсационно одолела сборную Португалии в заключительном матче группового этапа Евро-2024.

Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Хвича Кварацхелия, забивший уже на второй минуте встречи, и Жорж Микаутадзе, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

Кварацхелия был лучшим футболистом этого поединка. Напомним, для футболиста «Наполи» этот гол стал первым на чемпионатах Европы – до этого в двух предыдущих матчах на турнире он не поражал ворота соперников.

Грузия благодаря победе над Португалией обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата Европы, где соперником команды станет сборная Испании.