Сборная Португалии проиграла официальный матч впервые с чемпионата мира

Сборная Португалии вечером среды проиграла сборной Грузии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024. Игра завершилась уверенной победой кавказской команды – 2:0.

Что любопытно, это поражение стало первым для португальцев при главном тренере в лице Роберто Мартинеса. Также команда Португалии проиграла первый официальный матч с чемпионата мира по футболу 2022 года. Тогда португальцы уступили сборной Марокко.

Посмотреть итоговые пары плей-офф Евро-2024 можно здесь. А подробнее ознакомиться с событиями матча грузинской и португальской команд - в нашем отчёте.