Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф

По итогам группового этапа чемпионата Европы не только определись все пары 1/8 финала, но и сформировалась сетка плей-офф.
Для начала приводим сетку на четвертьфиналы:
1. Испания – Грузия / Германия – Дания;
2. Португалия – Словения / Франция – Бельгия;
3. Румыния – Нидерланды / Австрия – Турция;
4. Англия – Словакия / Швейцария – Италия.
В полуфиналах победитель четвертьфинала 1 сыграет против победителя четвертьфинала 2, а победитель четвертьфинала 3 – против победителя четвертьфинала 4.
Словом, сборные Англии и Франции не могут сыграть раньше финала. Решающая битва за трофей пройдёт 14 июля.
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