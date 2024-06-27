Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф

По итогам группового этапа чемпионата Европы не только определись все пары 1/8 финала, но и сформировалась сетка плей-офф.

Для начала приводим сетку на четвертьфиналы:

1. Испания – Грузия / Германия – Дания;

2. Португалия – Словения / Франция – Бельгия;

3. Румыния – Нидерланды / Австрия – Турция;

4. Англия – Словакия / Швейцария – Италия.

В полуфиналах победитель четвертьфинала 1 сыграет против победителя четвертьфинала 2, а победитель четвертьфинала 3 – против победителя четвертьфинала 4.

Словом, сборные Англии и Франции не могут сыграть раньше финала. Решающая битва за трофей пройдёт 14 июля.

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024