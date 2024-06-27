Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 3 4
Бельгия 3 4
Словакия 3 4
Украина 3 4
Группа F
Португалия 3 6
Турция 3 6
Грузия 3 4
Чехия 3 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Четыре игрока, из-за которых Чехия проиграла Турции и вылетела с Евро-2024

27 Июня 2024 • 00:11 Комментировать
Чехия
1:2
Турция
окончен

Ставим оценки футболистам за матч и весь Евро-2024

Сборная Чехии демонстрировала бодрый футбол, на контрасте с «сонными» англичанами и французами можно сказать, что достойный плей-офф. Но в группе с Португалией, Турцией и Грузией его хватило лишь для последнего места. Как же так получилось? Кто подставлял команду из раза в раз и добил её в игре против Турции?

Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым игрокам прошедшего матча и, так получается, что всего Евро для сборной Чехии.

Статистика матча: владение мячом – 37:63, удары по воротам – 12:7, в створ – 6:5, угловые – 3:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Чехия1:2Турция
  51'Чалханоглу Хакан (0:1)
(1:1) Соучек Томаш66'  
  90'Тосун Дженк (1:2)
Штанек Йиндрих 55' (Коварж Матей ( 55') Голеш ТомашХранак РобинКрейчи Ладислав II  90'Цоуфал ВладимирЖурасек Давид 81' (Юрасек Матей ( 81') Соучек Томаш  90'Провод Лукаш 75' (Лингр Ондржей ( 75') Барак Антонин  11'  20'Гложек Адам 55' (Хори Томаш ( 55'  90') Хитил Моймир 55'
Запасные: Черв Лукаш  85'Влчек ТомашЧерны ВацлавШевчик ПетрШик Патрик  34'Ярош Витезслав  84'Доудера ДавидКухта ЯнВитик МартинЗима ДавидШулц Павел
Гюнок Мерт  64'Мюлдюр Мерт  80'Акайдын Самет  85'Демирал МерихКадыоглу ФердиЭзкан Салих  31' 46' (Айхан Кан ( 46'  90') Юксек Исмаил  49' 63' (Йокушлу Окай ( 63') Гюлер Арда  90' 75' (Актюркоглу Мухаммед ( 75') Чалханоглу Хакан  66' 87' (Кекчю Оркун ( 87'  90') Йылдыз Кенан  37' 75' (Тосун Дженк ( 75') Йылмаз Барыш
Запасные: Кавечи ИрфанЧелик ЗекиЧакыр Угурджан  68'Каплан АхметджанКиличсой СемихАкгюн ЮнусЙылдырым БертугБайындыр АлтайЯзыджи Юсуф
26 июня. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ЧЕХИЯ – ТУРЦИЯ

ДАВИД ЖУРАСЕК – 4,0. В коллективном движении чехи «съели» Турцию, но индивидуально Журасек сильно проиграл молодой звезде мадридского «Реала». Арда Гюлер чувствовал себя вольготно и с фланга принёс две опаснейшие атаки.

Журасека дважды прошли на дриблинге, семь раз из десяти подвинули в борьбе. Совсем не шли у Давида и подключения – всего один кросс из пяти достиг цели, все три попытки дриблинга закончились потерей.

АДАМ ГЛОЖЕК – 3,5. А теперь позвольте немного эффекта накопительного. От Гложека, проведшего сильный сезон в «Байере», ждали свершений и в сборной Чехии. Но ваши ожидания, ваши проблемы, как говорится.

Адам матч за матчем проваливал Евро-2024, апогеем бесполезности сделав игру против Турции. За час игры у Гложека пять потерь, пять из пяти проигранных единоборств, два неудачных дриблинга и три (!) точные передачи.

РОБИН ХРАНАК – 3,5. В ту же кассу. Хранак как раз и поставил Чехию в положение «отыгрывающейся» сборной, своим автоголом сломав отличную игру против Португалии. Против Грузии продолжил он себя топить, привезя пенальти.

Если исходить из шкалы Хранака, то сегодня он ещё неплохой матч провёл – без «смертельных» ошибок, но в пассиве четыре проигранных единоборства из четырёх и один загубленный момент.

АНТОНИН БАРАК – 3,0. Тут без комментариев. Получить две жёлтые карточки за 10 минут важнейшего матча (да ещё и в самом начале) и подставить команду – это от избытка желания, эмоций. Но нужно оставаться профессионалом.

Барак покосил Чехию, полностью сломал план на игру. Он и до удаления отмечался неуверенной игрой, постоянно проигрывал касание. Четырежды уступил в единоборствах из пяти случаев, совершил три потери и однажды был пройден на дриблинге.

Худший игрок Чехии на Евро-2024
Робин Хранак Давид Журасек Адам Гложек Антонин Барак Другой, напишу в комментариях Все сыграли плохо
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Сборная Турции

Новости по матчу

26 Июня
23:58
Турция лишь в компенсированное время забила победный гол чехам, которые с 20-й минуты играли в меньшинстве
23:58
Покосивший всех Барак: раннее удаление выбило Чехию с Евро-2024, а Турция победно шествует в плей-офф
23:31
Сборная Чехии в меньшинстве сравняла счёт в игре с турецкой командой
23:15
Сборная Турции повела в игре с чехами в начале второго тайма
22:52
Сборные Грузии и Турции – в плей-офф Евро из группы F по итогу первого тайма
22:45
Шик не сыграет в матче плей-офф Евро, если сборная Чехии пройдёт дальше
22:25
Сборная Чехии осталась в меньшинстве уже на 20-й минуте матча с турками
21:30
Чехия - Турция: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
12:48
Ставка и прогноз на матч Чехия — Турция Евро-2024 — 26 июня 2024
03:56
Точный прогноз и ставка на матч Чехия – Турция Евро-2024 – 26 июня 2024
02:22
Чехия - Турция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Июня
22:01
Чехия – Турция: прогноз и ставки БК Pinnacle
11:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Чехия — Турция Евро 2024 — 26 июня 2024
24 Июня
16:00
Ставка и прогноз на матч Чехия – Турция Евро-2024 – 26 июня 2024
00:57
Актуальная ставка и прогноз на матч Чехия – Турция Евро-2024 – 26 июня 2024
23 Июня
01:42
Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «Спартак» принял решение по Промесу В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Сборная Венгрии вошла в историю Евро Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024 Та ну его: Из-за кого Германия едва не проиграла на Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду «Ювентус» продаст Щесны клубу Роналду за невероятные деньги «Спартак» принял решение по Промесу
Спортивные новости
Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Украина Украина
Бельгия Бельгия
0
0
4.20 3.70 1.85
Видео
Окончен
Словакия Словакия
Румыния Румыния
1
1
2.75 3.20 2.65
Видео
Окончен
Чехия Чехия
Турция Турция
1
2
2.95 3.30 2.45
Видео
Окончен
Грузия Грузия
Португалия Португалия
2
0
12.00 6.00 1.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июня
00:17 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии проиграла официальный матч впервые с чемпионата мира
00:04 · Чемпионат Европы 2024
Кто вышел в плей-офф Евро-2024 с третьего места – рейтинг
00:03 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Турции не выходила в плей-офф крупных турниров с 2008 года
26 Июня
23:52 · Чемпионат Европы 2024
Роналду впервые в карьере остался без гола на групповом этапе крупного турнира
23:48 · Чемпионат Европы 2024
Микаутадзе повторил достижение Понедельника и Стоичкова
23:47 · Чемпионат Европы 2024
​Иличич: «Словения в 1/8 финала? Я вообще думал о море»
23:37 · Чемпионат Европы 2024
Роналду был в ярости после замены на Евро-2024 2
23:31 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Чехии в меньшинстве сравняла счёт в игре с турецкой командой
23:30 · Чемпионат Европы 2024
Грузин Микаутадзе возглавил гонку бомбардиров на Евро-2024
23:29 · Чемпионат Европы 2024
Роналду провёл 66 минут в матче сборных Грузии и Португалии
23:22 · Чемпионат Европы 2024
Португальцы получают карточки за симуляции в каждом матче на Евро-2024
23:18 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Грузии удивляет: забит уже второй гол португальцам
23:15 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Турции повела в игре с чехами в начале второго тайма
23:10 · Чемпионат Европы 2024
Рианчо: «Довбик приехал на Евро очень уставшим»
23:05 · Чемпионат Европы 2024
Судья не побоялся Роналду – звёздный игрок получил карточку на Евро-2024
Все новости