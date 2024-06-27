Четыре игрока, из-за которых Чехия проиграла Турции и вылетела с Евро-2024

Ставим оценки футболистам за матч и весь Евро-2024

Сборная Чехии демонстрировала бодрый футбол, на контрасте с «сонными» англичанами и французами можно сказать, что достойный плей-офф. Но в группе с Португалией, Турцией и Грузией его хватило лишь для последнего места. Как же так получилось? Кто подставлял команду из раза в раз и добил её в игре против Турции?

Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым игрокам прошедшего матча и, так получается, что всего Евро для сборной Чехии.

Статистика матча: владение мячом – 37:63, удары по воротам – 12:7, в створ – 6:5, угловые – 3:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ЧЕХИЯ – ТУРЦИЯ

ДАВИД ЖУРАСЕК – 4,0. В коллективном движении чехи «съели» Турцию, но индивидуально Журасек сильно проиграл молодой звезде мадридского «Реала». Арда Гюлер чувствовал себя вольготно и с фланга принёс две опаснейшие атаки.

Журасека дважды прошли на дриблинге, семь раз из десяти подвинули в борьбе. Совсем не шли у Давида и подключения – всего один кросс из пяти достиг цели, все три попытки дриблинга закончились потерей.

АДАМ ГЛОЖЕК – 3,5. А теперь позвольте немного эффекта накопительного. От Гложека, проведшего сильный сезон в «Байере», ждали свершений и в сборной Чехии. Но ваши ожидания, ваши проблемы, как говорится.

Адам матч за матчем проваливал Евро-2024, апогеем бесполезности сделав игру против Турции. За час игры у Гложека пять потерь, пять из пяти проигранных единоборств, два неудачных дриблинга и три (!) точные передачи.

РОБИН ХРАНАК – 3,5. В ту же кассу. Хранак как раз и поставил Чехию в положение «отыгрывающейся» сборной, своим автоголом сломав отличную игру против Португалии. Против Грузии продолжил он себя топить, привезя пенальти.

Если исходить из шкалы Хранака, то сегодня он ещё неплохой матч провёл – без «смертельных» ошибок, но в пассиве четыре проигранных единоборства из четырёх и один загубленный момент.

АНТОНИН БАРАК – 3,0. Тут без комментариев. Получить две жёлтые карточки за 10 минут важнейшего матча (да ещё и в самом начале) и подставить команду – это от избытка желания, эмоций. Но нужно оставаться профессионалом.

Барак покосил Чехию, полностью сломал план на игру. Он и до удаления отмечался неуверенной игрой, постоянно проигрывал касание. Четырежды уступил в единоборствах из пяти случаев, совершил три потери и однажды был пройден на дриблинге.