Кто вышел в плей-офф Евро-2024 с третьего места – рейтинг

На чемпионате Европы завершилась групповая стадия. По итогам этого этапа восемь сборных покинули турнир, а шестнадцать сборных получили путёвки в 1/8 финала. Места в плей-офф получили первые и вторые места групп, а также четыре лучших третьих места.
Рейтинг третьих мест по итогам группового этапа выглядит так:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|плей-офф
|Нидерланды*
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|2
|плей-офф
|Грузия*
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|плей-офф
|Словакия
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|4
|плей-офф
|Словения
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|5
|вылет
|Венгрия
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|6
|вылет
|Хорватия
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|-3
|2
* Нидерланды оказались выше Грузии по очкам fair play (минус 2 против минус 6).
Впереди на чемпионате Европы два выходных дня. Матчи 1/8 финала турнира состоятся 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.
Стоит сказать, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии.
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