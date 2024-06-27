Кто вышел в плей-офф Евро-2024 с третьего места – рейтинг

На чемпионате Европы завершилась групповая стадия. По итогам этого этапа восемь сборных покинули турнир, а шестнадцать сборных получили путёвки в 1/8 финала. Места в плей-офф получили первые и вторые места групп, а также четыре лучших третьих места.

Рейтинг третьих мест по итогам группового этапа выглядит так:

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 плей-офф Нидерланды* 3 1 1 1 4 4 0 4 2 плей-офф Грузия* 3 1 1 1 4 4 0 4 3 плей-офф Словакия 3 1 1 1 3 3 0 4 4 плей-офф Словения 3 0 3 0 2 2 0 3 5 вылет Венгрия 3 1 0 2 2 5 -3 3 6 вылет Хорватия 3 0 2 1 3 6 -3 2

* Нидерланды оказались выше Грузии по очкам fair play (минус 2 против минус 6).

Впереди на чемпионате Европы два выходных дня. Матчи 1/8 финала турнира состоятся 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.

Стоит сказать, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024