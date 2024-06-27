Сборная Турции не выходила в плей-офф крупных турниров с 2008 года

Сборной Турции удалось выйти в плей-офф крупного футбольного турнира впервые с чемпионата Европы 2008 года. Турки вышли со второго места группы F, набрав в свой актив шесть баллов.

Таким образом, впервые за четыре последних чемпионата Европы, в которой турецкая сборная участвовала, команде удалось выйти из группы. На Евро-2012 турки не отобрались, на Евро-2016 и Евро-2020 остались в пределах группового этапа.

На чемпионатах мира Турция с 2002 года и вовсе не участвовала. Что любопытно, в 2002 году «янычары» стали серебряными призёрами мирового первенства.

Больше подробностей о матче турок и чехов – здесь.