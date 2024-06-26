Турция лишь в компенсированное время забила победный гол чехам, которые с 20-й минуты играли в меньшинстве

Сборные Чехии и Турции выдали эмоциональный поединок, собрав множество жёлтых и одну красную карточку. Не обошлось и без спорных решений арбитра. Победу же одержали турки, забив в компенсированное время.

Группа F была последней, где определялись участники плей-офф. Перед последним туром в этом квартете Португалия обеспечила себе первое место, а остальные три сборные могли занять любую из оставшихся позиций. Турции в заключительном матче было проще, ей хватало ничьей, чтобы стать вторыми. В свою очередь чехам надо было обязательно побеждать, так как в противном случае они не могли рассчитывать на то, чтобы оказаться в числе лучших команд, занявших третьи позиции.

Чехи быстро могли открыть счёт. Провод получил мяч перед штрафной и здорово пробил, но Гюнок оказался на месте и перевёл футбольный снаряд на угловой. Турки постарались прибавить после этого, особенно старался Арда Гюлер. Молодой полузащитник «Реала» вскоре пробил издали, но в створ не попал. После этого уже вперёд пошли чехи, и мог забивать Хранак, который выиграл борьбу в воздухе, но пробил неточно.

Уже на 20-й минуте шансы чехов на успех серьёзно снизились. Барак умудрился получить вторую жёлтую карточку в матче, за что был изгнан с поля. В итоге чехам надо было играть на победу в меньшинстве. Турки, естественно, прибавили после этого, нанося удары, но прямо опасных моментов не создавали. При этом подопечные Винченцо Монтеллы планомерно давили, и гол в их исполнении казался просто делом времени.

Эмоции в игре начинали накаляться. Чехи пытались добиться, чтобы составы уравнялись. При этом на последней минуте первого тайма подопечные Гашека едва не открыли счёт. После передачи Провода Журасек слева ворвался в штрафную и оказался с глазу на глаз с вратарем соперника, но переиграть того не смог. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

В дебюте второй половины едва не забил Йылмаз. После наброса из центра форвард пробил с угла вратарской головой, но Штанек ворота спас. В ответ Гложек пробил из-за пределов штрафной без сопротивления, но получилось несильно, и Гюнок мяч спокойно забрал.

И всё же турки своего добились. После передачи справа Гюлер со второй попытки с близкого расстояния бил в угол, но Штанек парировал мяч. Однако после атаки вторым темпом мяч оказался слева у Чалханоглу в пределах штрафной, который нанёс мощный удар в притирку с дальней штангой. Вдобавок к пропущенному мячу чехи потеряли и вратаря. Штанек, отбивая первый удар, неудачно упал и не смог продолжить игру, уступив место в воротах Коваржу.

Чехи сдаваться не хотели. В середине тайма после навеса со штрафного на левом фланге на дальнюю штангу головой бил Крейчи, но Гюнок справился. Однако тут же подопечные Гашека результат сравняли. После навеса Хори поборолся с Гюноком, нанес удар, который был заблокирован Акайдыном уже на ленточке, но Соучек на добивании вогнал футбольный снаряд под перекладину. ВАР проверял взятие ворот на предмет атаки на вратаря, но она зафиксирована не была, так что гол был засчитан.

После этого игра пошла по интересному сценарию. Чехи, естественно, взбодрились и пытались что-то создать. Турки в обороне играли довольно надёжно и пытались убегать в контратаки, но и они острыми не получались. Все это напоминало качели, которые могли опуститься в любом из направлений. С учётом же результата в противоположной игре было ясно, что борьбу в плей-офф смогут либо турки, либо чехи, так что они уже в некотором смысле проводили поединок на вылет.

За десять минут в матче произошёл эпизод, который тянул на скандал. Два защитника турков отлетели от Кухты, одному из них мяч попал в руку, после чего экс-форвард «Локомотива» пробил в цель, но судья ещё перед ударом остановил игру, увидев где-то фол в исполнении нападающего. При этом арбитр продолжал показывать одно предупреждение за другим.

В компенсированное время Турция всё же забила победный мяч. Тосун получил мяч в левой зоне штрафной, сместился в центр и неотразимо пробил впритирку с дальней штангой. В итоге Турция занимает второе место и сыграет в плей-офф с Австрией. Чехия же едет домой.