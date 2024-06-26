Покосивший всех Барак: раннее удаление выбило Чехию с Евро-2024, а Турция победно шествует в плей-офф

Сборные Чехии и Турции сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 26 июня.

Закрывали групповой этап Евро-2024 сборные Чехии и Турции, которым предстояло определить, кто же за Португалией последует в плей-офф. Ситуация парадоксальна: турки играли не лучшим образом, но находились выше в турнирной таблице, чехи играли хорошо, иногда прекрасно, но подошли к матчу всего с одним очком в активе. Хотя после унылых нулей Англии, Дании, Словении, Сербии, Бельгии и Украины любой более-менее бодрый футбол был усладой для глаз.

Чехи собирались дать зрелища. Вышли заряженными, на третьей минуте уже создали неплохой момент: Лукаш Провод отклеился от опекуна на линии штрафной площади, смачно пальнул с левой ноги. После рикошета мяч собирался юркнуть в угол, но Мерт Гюнок сборную Турции выручил. Далее прошла ещё серия атак, в ходе одной из которых Хранак воспользовался скидкой Соучека и пробил выше перекладины.

Неплохо давили чехи, казалось, гол был делом времени, но тут своих подставил Барак. Антонин шипами наступил на ногу Озджану, а десятью минутами ранее срубил Ферди, убегавшего в атаку. Оба фола были оценены жёлтой карточкой, на добрые две трети матча Чехия осталась в меньшинстве. И вот теперь уже ситуация изменилась: 60 процентов игрового времени мячом владели турки, спокойно контролировали ситуацию.

Правда, остроты не создавали футболисты Монтеллы, просто вели на 0:0. Только на старте второго тайма получилось у янычар взорваться и выдать резвый отрезок. Тогда и случился первый гол в матче. Йылмаз прострелил справа, под удар Гюлера лёг защитник, а потом Штанек потащил мощный выстрел Кенана с пяти метров. Казалось, атака завершена, но Юксек забрал подбор и сыграл левее на Чалханоглу, а Хакан из пределов штрафной площади пальнул точно в дальний угол – 0:1.

В меньшинстве чехи не сдались. Гашек произвёл тройную замену: вышли Хори, Коварж и Кухта, чехи добавили в движении и счёт сравняли. Из аута далеко вбросил Цоуфал, Гюнок ошибся в борьбе с Хори и мяч упустил. Сначала бил сам Томаш – Акайдын вынес с линии ворот, а затем с трёх метров добил Томаш Соучек – 1:1. Проверили арбитры гол на предмет нападения на вратаря и посчитали, что чех сыграл чисто.

Чехи и далее прессинговали активнее, старались до последних минут, боролись. Но забить более не сумели. А турки забили. На четвёртой добавленной минуте Йылмаз разогнал контратаку, Оркун к линии штрафной площади отдал на Тосуна, а тот пробил точно - 1:2. Чехи просто рухнули на газон.

Так бывает, добротный футбол продемонстрировала команда Гашека, вот только финишировала на последнем месте в группе. Сборная Турции же отправляется в плей-офф со второй строчки.