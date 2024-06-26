Определились все пары 1/8 финала Евро-2024

Чемпионат Европы пролетает незаметно. В среду вечером прошли заключительные матчи групповой стадии, в которых были разыграны последние путёвки в плей-офф. Как следствие, были сформированы все пары 1/8 финала Евро-2024. Приводим их ниже.

Швейцария – Италия;

Германия – Дания;

Англия – Словакия;

Испания – Грузия;

Франция – Бельгия;

Португалия - Словения;

Румыния - Нидерланды;

Австрия – Турция.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы растянутся на четыре дня – они пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. А ближайшие два дня на турнире в Германии будут выходными – фанаты имеют возможность перевести дух.