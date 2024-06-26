Определились все пары 1/8 финала Евро-2024

Чемпионат Европы пролетает незаметно. В среду вечером прошли заключительные матчи групповой стадии, в которых были разыграны последние путёвки в плей-офф. Как следствие, были сформированы все пары 1/8 финала Евро-2024. Приводим их ниже.
Швейцария – Италия;
Германия – Дания;
Англия – Словакия;
Испания – Грузия;
Франция – Бельгия;
Португалия - Словения;
Румыния - Нидерланды;
Австрия – Турция.
Матчи 1/8 финала чемпионата Европы растянутся на четыре дня – они пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. А ближайшие два дня на турнире в Германии будут выходными – фанаты имеют возможность перевести дух.
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