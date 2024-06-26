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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024

26 Июня 2024 • 23:54 Комментировать (4)
Грузия
2:0
Португалия
окончен

В последнем слоте группового этапа Евро-2024 сборная Грузии пробовала сотворить сенсацию и пробраться в плей-офф через победу над сборной Португалии.

Протокол игры  
Грузия2:0Португалия
(1:0) Кварацхелия Хвича2'  
(2:0) Микаутадзе Жорж57'  
Мамардашвили ГеоргийГвелесиани Георгий 76' (Кверквелия Соломон ( 76') Кашия ГурамЛочошвили Лука 63' (Цитаишвили Георгий ( 63') Какабадзе ОтарДвали ЛашаЧакветадзе Георгий 81' (Меквабишвили Анзор ( 81'  85') Китеишвили ОтарКочорашвили ГеоргийМикаутадзе ЖоржКварацхелия Хвича 81' (Давиташвили Зурико ( 81')
Запасные: Лория ГиоргиЛобжанидзе СабаЗивзивадзе БудуГугешашвили ЛукаШенгелия ЛеванКвеквескири НикаГочолеишвили ГиоргиКвилитая ГеоргийТабидзе ДжемалАлтунашвили СандроСигуа Габриэль
Кошта ДиогуСилва Антониу 66' (Семеду Нелсон ( 66') Данилу ПерейраИнасиу ГонсалуДалот ДиогуПальинья Жоау 46' (Невеш Рубен ( 46'  53') Невеш Жоау 75' (Луис Матеус II ( 75') Нету Педру  44' 75' (Жота Диогу ( 75') Консейсау ФрансишкуРоналду Криштиану  28' 66' (Рамуш Гонсалу ( 66') Фелиш Жоау
Запасные: Фернандеш БрунуСилва БернардуПатрисиу РуйДиаш РубенМендеш НунуСа ЖозеПепе КеплерКанселу ЖоауВитинья II
26 июня. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

Роберто Мартинес не стал интриговать, выпустит ли он Роналду с первых минут на остававшийся в группе матч. Заранее сказал, что выпустит. Но ротация всё равно получилась приличной. Португалия ведь решила вопрос с выходом в плей-офф и с первым местом по итогам второго тура. До отчётного матча «европейские бразильцы» обыграли Чехию и Турцию, а Грузия уступила Турции и сыграла вничью с Чехией.

Португальцы начали игру через спокойный раскат мяча, но недолго продолжалась эта идиллия. На второй минуте Антониу Силва в центральной трети поля обрезал свою команду, и Микаутадзе возглавил контратаку сборной Грузии. Жорж отдал передачу на левый полуфланг Кварацхелии, который призвал на помощь хладнокровие и низом поразил дальний угол (1:0).

Сборная Грузии, которой требовалась только победа, Португальцы первую опасность у чужих ворот смогли создать благодаря Роналду – не с игры, а со стандарта. Двали сфолил против Консейсау, и Роналду со штрафного приложился точно в створ. Но там же Мамардашвили, который с удовольствием продолжил пополнять коллекцию своих сэйвов на Евро-2024.

Почти всё время грузины занимались обороной, однако осознанной и без сбоев. В такой ситуации португальцы отдавали предпочтение дальним ударам – неудивительно, правда? Те же Пальинья с Жоау Фелишем так делали – но поточнее надо было. В грузинских контратаках Хвича не дозревал до дубля. Роналду, апеллируя к арбитру, рвал на себе футболку и был награждён жёлтой карточкой за неспортивное поведение.

Начало второго тайма – два шанса португальцев. Удар Роналду накрывается вратарём, а Данилу бьёт неточно. И тут Грузия начинает колко орудовать в нападении. Хвича один раз ударяет в створ, но слабо (в голкипера). В другой раз Кварацхелия не попадает по мячу. А Лочошвили падает в чужой штрафной – Антониу Силва бьёт его по ноге.  Сандро Шерер ставит пенальти после видеоповтора.

Микаутадзе с одиннадцати метров отправляет мяч в правый угол – Диогу Кошта угадывает, но не судьба ему дотянуться. 2:0 – счёт становится ещё более неожиданным. А Микаутадзе вырывается на чистое первое место в гонке бомбардиров чемпионата Европы с тремя забитыми голами, которые он разделил по одному как раз на три матча группового этапа.

Роберто Мартинес в середине второго тайма снял с игры Роналду – а то вдруг Криштиану получил бы ещё одну жёлтую карточку. Португальцы, в общем, смирились, что стопроцентный результат в группе не их случай. Грузинам посвободней игралось после перерыва, и Чакветадзе вовсе мог прописать Португалию на крупное поражение, но пожалел её, не попал в девятку. Да и Давиташвили едва не подарил своей команде разгромный гол – промахнулся мимо ближнего угла с левой стороны.

Португальцы сообразили напоследок три момета в добавленное время. Фелиш набросил к правому углу вратарской, и Нелсон Семеду сделал скидку, которую нейтрализовал Мамардашвили. Консейсау прострелил слева, а Жота и Рамуш оказались не в состоянии подправить мяч в сетку. Плюс Мамардашвили отразил дальний удар Невеша.

Сборная Грузии показала кавказский характер, не дрогнула и сотворила сенсацию, когда в неё верили единицы. Набрав четыре очка, команда Вилли Саньоля пробралась в плей-офф Евро-2024! Португалия, напомним, пробилась в 1/8 финала заранее. На первой стадии плей-офф Грузия столкнётся с Испанией, а Португалия проэкзаменует Словению (или проэкзаменуется Словенией).

Кирилл Иванцов

Обыграет ли Грузия Испанию в 1/8 финала?
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Комментарии (4) Все комментарии
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Vova52
27 Июня 2024 в 00:06
браво сакартвело...
Антидыня
26 Июня 2024 в 23:59
Только не говорите про чудо. Грузию с заслуженной победой!
Juventissimo
26 Июня 2024 в 23:58
Вот это характер! Да, рангом ниже, да, не было мотивации у соперника, но всё-таки сотворили сенсацию и переписали свою историю футбола. Молодцы!
Bartimeus
26 Июня 2024 в 23:56
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