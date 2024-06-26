Роналду впервые в карьере остался без гола на групповом этапе крупного турнира

Криштиану Роналду, лидер и форвард сборной Португалии впервые в карьере не смог забить в рамках группового этапа крупного турнира, к которым мы относим чемпионаты мира и чемпионаты Европы по футболу. Фактом делится Opta Sports.

Криштиану хотя бы раз, но забивал на каждом из своих предыдущих 10 групповых этапов на мундиалях и Евро, начиная с Евро-2004 в Португалии.

В матче со сборной Грузии Роналду и вовсе заменили за почти полчаса до конца игры. Эту игру португальская команда уступает, даруя грузинской национальной сборной путёвку в плей-офф. Сами португальцы пробились дальше ранее.