Микаутадзе повторил достижение Понедельника и Стоичкова

Великолепный Евро проводит Жорж Микаутадзе, форвард сборной Грузии. Он оформил три гола и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Европы в эту среду. Забивал Микаутадзе в каждом из матчей этого Евро – против сборной Турции (1:3), сборной Чехии (1:1) и Португалии.

Как сообщает Opta Sports, Микаутадзе – четвертый игрок в истории, забивший в каждом из первых трех матчей своей сборной на Евро. Ранее таким отмечался Виктор Понедельник (сборная СССР), Христо Стоичков (сборная Болгарии) и Гарет Бэйл (сборная Уэльса).

Текстовую трансляцию матча сборных Португалии и Грузии проводит наш портал.