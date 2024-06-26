​Иличич: «Словения в 1/8 финала? Я вообще думал о море»

Ветеран словенского футбола Йосип Иличич в 36 лет получил приглашение в национальную команду и принял участие в большом турнире. Правда, пока что он провёл на поле лишь 16 минут в игре против Англии, но, тем не менее, сборная Словении сумела пробиться в следующий раунд турнира - в плей-офф. По словам Иличича, он и не чаял оказаться на Евро:

- Мы в 1\8 финала? Что я думаю об этом? Я отвечу - несколько недель тому назад был уверен, что в это время буду на море, - цитирует слова Иличича derbyderbyderby.it.

Напомним, что cборная Словении заняла третье место в своей группе С, трижды сыграв вничью и набрав три очка.