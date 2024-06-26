Роналду был в ярости после замены на Евро-2024

Сборной Португалии не удаётся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Грузии. Звёздный Криштиану Роналду был заменён в середине второго тайма при счёте 2:0 в пользу грузин. Роналду запомнился разве что апелляциями к рефери, за одну из которых португалец получил карточку жёлтого цвета.

Стоит сказать, что после своей замены Роналду был очень зол. Португальский футболист что-то бормотал и даже пнул какой-то предмет, находящийся в технической зоне. Криштиану, очевидно, был недоволен тем, что он снова ушёл с поля без гола. На Евро-2024 Криштиану пока не забивал.

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