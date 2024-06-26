Грузин Микаутадзе возглавил гонку бомбардиров на Евро-2024

В среду вечером на чемпионате Европы – 2024 в рамках третьего тура группового этапа играют сборные Грузии и Португалии. На 57-й минуте Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и упрочил преимущество своей команды в счёте. Таким образом, грузинский футболист возглавил гонку бомбардиров Евро-2024 – на счету Микаутадзе три забитых гола. Ранее Жорж расписывался в воротах сборных Турции и Чехии.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в матче сборных Грузии и Португалии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. На середину второго тайма грузинская команда неожиданно ведёт со счётом 2:0.