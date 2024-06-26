Роналду провёл 66 минут в матче сборных Грузии и Португалии

Лидер португальской сборной Криштиану Роналду покинул поле в матче его национальной команды против сборной Грузии. Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 вечером среды. Уступил место на поле Криштиану Гонсалу Рамушу. Отметим, что во время матча Роналду получил жёлтую карточку.

Напомним, что грузинская сборная обыгрывает лидера группы F на момент второго тайма со счётом 2:0. Голами отметились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе (с пенальти). Это устраивает сборную Грузии для выхода в плей-офф.

Следить за ходом матча грузин и португальцев можно в текстовой трансляции от нашего портала.