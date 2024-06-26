Португальцы получают карточки за симуляции в каждом матче на Евро-2024

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы играют сборные Грузии и Португалии. В концовке первого тайма жёлтую карточку за симуляцию получил португалец Педру Нету.

Любопытно, что на Евро-2024 португальцы получают предупреждения за симуляции в каждом матче. В двух предыдущих играх жёлтые карточки за симуляции получал нападающий Рафаэл Леау. Из-за этих предупреждений представитель «Милана» в среду пропускает игру против Грузии - он дисквалифицирован.

Следить за вторым таймом в матче сборных Грузии и Португалии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.