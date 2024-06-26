Сборная Грузии удивляет: забит уже второй гол португальцам

В начале второго тайма матча чемпионата Европы между сборными Грузии и Португалии зреет настоящая сенсация. Антониу Силва, привезший первый гол в свои ворота, после перерыва нарушил правила в своей штрафной - пенальти. Жорж Микаутадзе сильно и точно пробил в правый нижний угол ворот, и голкипер в броске мяча не коснулся.

Грузины ведут со счетом 2:0 и близки к выходу из группы с третьего места. Португальцы лидируют, турки вторые, чехи - четвертые. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.