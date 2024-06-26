Рианчо: «Довбик приехал на Евро очень уставшим»

Рауль Рианчо, бывший член тренерского штаба московского «Спартака» высказался о сборной Украины. Украинская команда покинула Евро-2024 по итогу группового этапа, заняв четвёртое место квартета Е.

«Решающую роль сыграло поражение от Румынии в первом туре (0:3). Также думаю, что Довбик, главный нападающий сборной Украины, приехал на турнир очень уставшим. Это тоже повлияло», - говорит Рианчо для «РБ Спорт». В минувшем сезоне Артём, напомним, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Напомним, что украинцы, как и все команды квартета набрали по четыре очка, однако по дополнительным показателям украинская сборная уступила всем и стала четвёртой.