Судья не побоялся Роналду – звёздный игрок получил карточку на Евро-2024

Криштиану Роналду в футбольном мире имеет особый статус, и, понятное дело, судьям порой сложно показать такому игроку жёлтую карточку за разговоры. Однако швейцарец Сандро Шерер не смотрит на фамилии игроков, а просто делает свою работу на поле, за что его можно только похвалить.

По ходу первого тайма матча сборных Грузии и Португалии на Евро-2024 Шерер показал Роналду жёлтую карточку как раз за разговоры. Звёздный 39-летний форвард требовал назначить пенальти в ворота грузин за нарушение правил на угловом ударе.

Следить за матчем между сборными Грузии и Португалии можно будет в текстовой трансляции.