Фас: «У украинцев хорошая команда, у нас была сложная группа»

Защитник сборной Бельгии Ваут Фас дал комментарий после нулевой ничьей с Украиной в третьем туре. Этого результата бельгийцам хватило для выхода в плей-офф чемпионата Европы со второго места.

«Это был сложный матч. У нас были голевые моменты, и мы могли бы выиграть группу, но, думаю, самое важное, что мы не проиграли и не вылетели. У украинцев хорошая команда, они играли отлично. Сейчас, оглядываясь назад, скажу, что у нас была сложная группа», - слова Фаса приводятся на сайте УЕФА.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Бельгии будет играть против Франции. По словам Фаса, бельгийским игрокам нужно будет выложиться на 110%, чтобы иметь возможность обыграть этого соперника и пройти дальше.

Матч сборных Франции и Бельгии пройдёт 1 июля.