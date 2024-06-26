Сборные Грузии и Турции – в плей-офф Евро из группы F по итогу первого тайма

На данный момент сборные Грузии и Турции присоединяются к команде Португалии и становятся участниками плей-офф Евро-2024. Но такая ситуация актуальна только по итогу первого тайма проходящих сейчас матчей третьего тура группового этапа квартета F.

Грузины минимально обыгрывают португальцев (1:0), а команды Турции и Чехии счёт не открыли. Таким образом, первое место квартета за португальцами (шесть очков), второе – за грузинами (четыре очка), третье место – за турками (также четыре очка). Последнее, четвёртое место – у сборной Чехии (два балла).

Следить за ходом матчей можно на нашем портале в текстовых трансляциях.