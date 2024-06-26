Игрок Украины Забарный: «Очень жаль, что четырёх очков не хватило для выхода в плей-офф

Защитник сборной Украины Илья Забарный дал комментарий после ничьей с Бельгией (0:0) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Этот результат оставил «жёлто-синих» на последней позиции в группе Е, несмотря на набор четырёх очков. Украинцы уступили всем соперникам по разности забитых и пропущенных мячей.

«Я опустошён. Очень жаль, что мы подвели столько людей. Мы хотели подарить им позитивные эмоции, но, значит, мы просто сделали недостаточно для этого. Мы играли хорошо, но, повторюсь, этого было мало. Очень жаль, что четырёх очков не хватило для выхода в плей-офф», - слова Забарного приводятся на сайте УЕФА.

Теперь сборная Украины будет готовиться к осенним матчам Лиги наций УЕФА. Соперниками команды Сергея Реброва в новом сезоне этого турнира будут национальные команды Чехии, Албании и Грузии.