Шик не сыграет в матче плей-офф Евро, если сборная Чехии пройдёт дальше

В первом тайме матча Чехия – Турция Патрик Шик, форвард чехов получил жёлтую карточку, будучи находясь на скамейке запасных. Таким образом, если чехи смогут пробиться в плей-офф Евро-2024 по итогу дня в группе F, Шик не сможет помочь своей команде из-за дисквалификации, даже если будет полностью здоров.

Напомним, что в середине первого тайма сборная Чехии осталась в этом матче в меньшинстве. Антонин Барак получил две жёлтые карточки за 20 минут и скоропостижно покинул поле.

Текстовую трансляцию матча Чехия – Турция проводит наш портал. Параллельно сошлись сборные Грузии и Португалии, португальцы уже ранее вышли в плей-офф.