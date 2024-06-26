Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборные Бельгии и Украины сыграли вничью со счётом 0:0. Как следствие, бельгийцы финишировали на втором месте и прошли в 1/8 финала турнира, а украинцы заняли последнее место и вылетели. При этом все команды в группе Е набрали по четыре очка – всё решил показатель разности голов.

После игры комментарий по поводу соперника дал капитан сборной Бельгии Кевин де Брёйне. Он отметил Александра Зинченко, с которым ранее делил раздевалку в «Манчестер Сити».

«Зина – невероятный парень. Я пять лет играл бок о бок с ним. Он был невероятен в «Сити», он остается невероятным в «Арсенале». Это мой близкий друг, и я желаю ему всего хорошего. Но это футбол – Бельгия хотела победить, а Украина активно боролась с нами, чтобы победить самой. У них хорошая команда, там много талантливых ребят, которые в будущем еще проявят себя. Желаю им всего хорошего», - цитирует де Брёйне сайт УЕФА.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Бельгии будет играть против Франции. Матч пройдёт в понедельник, 1 июля.

Шок на Евро-2024: Де Брёйне увёл команду с поля