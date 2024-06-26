Тедеско: «Против Франции будем играть на победу»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско дал комментарий по поводу противостояния с Францией в 1/8 финала чемпионата Европы. Как известно, бельгийцы попали на французов, финишировав на второй позиции в своей группе – выше весьма неожиданно оказалась национальная команда Румынии.

«В 1/8 финала против Франции мы будем играть на победу. Мы здесь для того, чтобы войти в число лучших. Теперь нас ждёт встреча с топ-соперником, но для этого мы тут и играем. Иначе могли бы оставаться дома. Мы с нетерпением ждём таких матчей, и в них всё возможно», - слова Тедеско приведены на сайте УЕФА.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Франции и Бельгии пройдёт в первый вечер июля, стартовый свисток в Дюссельдорфе прозвучит в 19:00 по московскому времени.