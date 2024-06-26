Де Брёйне высказался после ничьей с Украиной

Капитан сборной Бельгии Кевин де Брёйне дал комментарий после ничьей с Украиной в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Сыграв со счётом 0:0, бельгийцы заняли второе место в группе Е.

«Мы полностью выложились во всех трёх матчах. Команда продолжала бегать все 95 минут. Все хотят побеждать, и мы старались тоже, но сегодня не сложилось. Украина – сложный соперник, и у нее тоже имелись свои возможности», - слова де Брёйне приведены на сайте УЕФА.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Бельгии будет играть против Франции. Этот матч пройдёт в первый вечер июля в Дюссельдорфе.

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