Роналду проводит свой 50-й в карьере матч на крупном турнире

Криштиану Роналду, форвард сборной Португалии вышел в старте своей команды в матче против сборной Грузии. Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа в квартете Е.

Как пишет Squawka, для Роналду матч с грузинской сборной стал 50-м в рамках крупных турниров в карьере. К ним мы относим чемпионаты Европы и чемпионаты мира по футболу. Всего у Криштиану 28 матчей на Евро (считая сегодняшний) и 22 матча на чемпионатах мира.

Напомним, что следить за ходом поединка грузинской и португальской команд можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Сенсационно сборная Грузии ведёт – 1:0.