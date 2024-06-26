Сборная Чехии осталась в меньшинстве уже на 20-й минуте матча с турками

26 июня вечером играют в группе F на Евро-2024 команды Чехии и Турции. Уже на 20-й минуте чехи остались в меньшинстве – седьмой номер команды Антонин Барак в борьбе с Салихом Эзканом получил вторую жёлтую карточку за свою неаккуратность и удар соперника шипами бутс. В итоге чешский плеймейкер покидает поле, подведя свою сборную. Ранее он получил первое предупреждение.

Напомним, что к моменту удаления Барака чехи и турки счёт в игре не открыли. Текстовую трансляцию этого поединка проводит наш портал. У сборной Турции перед стартом матча было три очка в активе, у сборной Чехии – одно очко и третье место.