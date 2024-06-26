Шок на Евро-2024: Де Брёйне увёл команду с поля

Сборная Бельгии пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, сыграв вничью с Украиной со счётом 0:0. Команда Доменико Тедеско заняла второе место в своей группе и попала на Францию.

В концовке игры против Украины бельгийские футболисты откровенно тянули время, причём капитан «красных дьяволов» Кевин де Брёйне требовал от партнёров тянуть время на угловых ударах. Бельгийские фанаты такую игру команды не оценили – они принялись освистывать игроков. Финальный свисток болельщики сборной Бельгии встретили оглушительным свистом – очевидно, само лишь попадание в плей-офф их не устраивало.

После игры де Брёйне поаплодировал своим фанатам, но в ответ слышал лишь свист. После этого капитан сборной Бельгии дал сигналы партнёрам, решив увести команду с поля. Такое поведение Кевина стало неожиданностью и даже шоком.