Микаутадзе повторил удивительное достижение Бэйла

Сборная Грузии быстро повела в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против сборной Португалии. Ассист на Хвичу Кварацхелию оформил форвард грузинской команды Жорж Микаутадзе.

Таким образом, у Микаутадзе во всех трёх матчах этого Евро хотя бы одно голевое действие. Жорж повторил достижение Гарета Бэйла восьмилетней давности – знаменитый валлиец также в трёх матчах группы, которые стали для него первыми на Евро в карьере, смог забить или отличиться ассистом в каждом из них. Фактом делится Opta Sports.

Текстовую трансляцию встречи сборных Грузии и Португалии проводит наш портал.