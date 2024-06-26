Сборная Португалии пропустила самый быстрый гол на Евро в истории команды

Вечером 26 июня завершается третий тур группового этапа на Евро-2024, между собой играют команды Грузии и Португалии. Грузинская сборная благодаря удару Хвичи Кварацхелии вышла вперёд уже на второй минуте матча.

Как сообщает Opta Sports, это самый быстрый пропущенный гол сборной Португалии в истории выступлений этой команды в финальных этапах Евро (1:32).

Следить за ходом матча грузинской и португальской сборной можно на нашем портале в формате текстовой трансляции. Португальцы, напомним, уже набрали шесть очков и обеспечили себе место в плей-офф благодаря двум победам.