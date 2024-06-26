Кварацхелия впервые забил на чемпионатах Европы

В эти минуты грузинская национальная команда проводит матч против Португалии на чемпионате Европы – 2024.

На данный момент идёт первый тайм, Грузия вышла вперёд уже на второй минуте матча – автором забитого мяча стал полузащитник Хвича Кварацхелия, для которого этот гол стал первым на чемпионатах Европы. В двух предыдущих матчах футболист «Наполи» выходил на поле в стартовом составе, но отличиться ему не удавалось.

Отметим, что в режиме реального времени Грузия занимает второе место и на данный момент выходит в плей-офф Евро-2024. Португалия также выходит в 1/8 финала, набрав в двух первых матчах шесть очков.

Следить за текстовой трансляцией этого поединка можно на портале LiveResult.ru.