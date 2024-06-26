Наставник сборной Украины: «Очень горжусь своими игроками»

Сергей Ребров, рулевой сборной Украины, высказался после матча с Бельгией на Евро-2024.

Встреча прошла в среду и завершилась со счётом 0:0. Украина заняла последнее место в группе и завершила своё выступление на турнире.

- К сожалению, мы не смогли выйти из группы из-за первой игры, где проиграли Румынии. Я благодарен игрокам за то, как они отреагировали на это поражение в матче со Словакией. Мы старались победить сегодня, было много хороших моментов.

Сыграть на Евро-2024 было очень важно для нашей страны. В последних двух играх мы показали характер нашей нации. Но это жизнь, ты допускаешь некоторые ошибки, но потом важно, как ты реагируешь. Очень горжусь игроками. Конечно, все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет, - сказал тренер на пресс-конференции.