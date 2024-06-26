Кварацхелия забил португальцам уже на второй минуте

На чемпионате Европы проходят последние матчи третьего тура групповой стадии. В схватке сборных Грузии и Португалии номинальные хозяева неожиданно повели. Мяч был перехвачен в центре поля, Жорж Микаутадзе сыграл в свободную зону, куда ворвался Хвича Кварацхелия, после чего пробил из пределов штрафной низом в дальний угол ворот.

1:0 на табло. Португалия досрочно выиграла группу, турки идут вторыми, грузины с 4 очками могут выйти в плей-офф. Замыкают квартет чехи. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.