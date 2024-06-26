Куцка снова сделал ассист на крупном турнире спустя 14 лет

Вечером среды друг с другом в рамках квартета Е встречались сборные Румынии и Словакии. Команды разошлись ничьей – 1:1. Ветеран словацкой сборной Юран Куцка сделал ассист на партнёра в прошедшей игре.

Удивительным фактом делится Opta Sports. 14 лет на крупных турнирах ветеран сборной не мог оформить ассист. В последнее время такое с Юраем случалось на чемпионате мира 2010 года, когда Куцке было всего лишь 23 года.

Напомним, сборная Словакии смогла выйти в плей-офф Евро с третьего места, набрав четыре очка в актив. Первое место квартета Е у сборной Румынии, второе – у сборной Бельгии, четвёртое – у сборной Украины. У всех команд в активе по четыре очка.