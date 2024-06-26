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Чемпионат Европы по футболу 2024

Лоботка стал лучшим игроком матча Словакия – Румыния

26 Июня 2024 • 21:47 Комментировать
Словакия
1:1
Румыния

Вечером среды состоялись два параллельных матча в третьем туре группового этапа квартета Е на Евро-2024. Сошлись сборные Словакии и Румынии. Команды сыграли вничью, забив друг другу по одному голу – 1:1. Лучшим игроком поединка признан хавбек сборной Словакии Станислав Лоботка, он отыграл весь матч.

Напомним, обе команды благополучно вышли в плей-офф Евро благодаря ничейному исходу. Более того, румынская сборная даже выиграла группу с четырьмя баллами, а сборная Словакии заняла третье место в турнирной таблице с таким же количеством очков, также пробившись в стадию 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Станислав Лоботка

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