Лоботка стал лучшим игроком матча Словакия – Румыния

Вечером среды состоялись два параллельных матча в третьем туре группового этапа квартета Е на Евро-2024. Сошлись сборные Словакии и Румынии. Команды сыграли вничью, забив друг другу по одному голу – 1:1. Лучшим игроком поединка признан хавбек сборной Словакии Станислав Лоботка, он отыграл весь матч.

Напомним, обе команды благополучно вышли в плей-офф Евро благодаря ничейному исходу. Более того, румынская сборная даже выиграла группу с четырьмя баллами, а сборная Словакии заняла третье место в турнирной таблице с таким же количеством очков, также пробившись в стадию 1/8 финала турнира.