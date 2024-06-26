Тедеско: «Мы понимали, что нельзя проигрывать Украине»

Доменико Тедеско, главный тренер бельгийской сборной, дал свой комментарий после ничейного матча с Украиной на Евро-2024.

Встреча прошла 26 июня и завершилась нулевой ничьей. Бельгия заняла второе место в турнирной таблице группы E, набрав четыре балла.

- Сегодня мы понимали, что нельзя проигрывать. Мы хотели победить, игроки старались, но не получилось. Я горжусь своей командой, они хорошо справились в концовке встречи – если бы пропустили, то выбыли бы из турнира,- сказал Тедеско на пресс-конференции.

Отметим, что Бельгия в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Франции.