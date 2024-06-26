Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч

Александр Мостовой, в прошлом игрок столичного «Спартака» и «Сельты», не исключает, что встреча между Словакией и Румынией (1:1) на Евро могла носить договорной характер.

Отметим, что обе национальные команды в этой игре устраивала ничья, что в итоге и произошло. И Румыния, и Словакия вышли в плей-офф турнира.

- Допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным. Пенальти, который поставили в ворота сборной Словакии, на мой взгляд, липовый. Пару раз посмотрел, там игрок упал сам, - передаёт слова Мостового «Чемпионат».

Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют в своей копилке по 4 балла, однако в 1/8 финала не вышла только Украина, у которой отрицательная разница забитых и пропущенных голов.