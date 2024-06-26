Де Брёйне признан игроком матча Украина – Бельгия

Вечером среды сборные Украины и Бельгии поделили очки в третьем туре группового этапа Евро-2024, сыграв в нулевую ничью.

По итогу матча был назван лучший его игрок – это полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне. Он провёл полный матч, выйдя в стартовом составе.

Напомним, что по итогу группового этапа сборной Бельгии удалось пройти в плей-офф со второго места. Теперь «красные дьяволы» Доменико Тедеско по итогу весьма посредственного выступления на групповом этапе сыграют в 1/8 финала Евро против сборной Франции.

С четырьмя очками группу выиграла сборная Румынии, третье место у словацкой сборной, последнее – у сборной Украины.

Бельгия вымучила ничью, выйдя в плей-офф на Францию