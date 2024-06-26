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Чемпионат Европы по футболу 2024

Лукаку не забивает в пяти подряд матчах группы на крупных турнирах

26 Июня 2024 • 21:35 Комментировать (1)
Украина
0:0
Бельгия

Вечером среды в третьем туре группового этапа Евро-2024 сошлись сборные Украины и Бельгии. Ромелу Лукаку, форвард бельгийцев вновь не смог отличиться, команды друг другу голов не забили.

Как отмечает Opta Sports, уже на пяти подряд матчах крупных турниров (чемпионаты мира и чемпионат Европы) в рамках группового этапа Лукаку не может забить. Всего в этих поединках Ромелу нанёс 15 ударов по воротам соперника. В предыдущих пяти таких играх у Лукаку было семь голов при 12 ударах.

Отметим, что Лукаку на этом Евро забил три гола, но все они были отменены. Дважды он отличился в матче против словаков, единожды – в матче против румын.

Бельгия вымучила ничью, выйдя в плей-офф на Францию

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку

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Комментарии (1) Все комментарии
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White_Shark
26 Июня 2024 в 22:05
Лукаку - это почти как Златан Ибрагимович.
Только без техники, чувства гола, скорости, выбора позиции и силы удара. Но хотя бы самомнение как у Златана, вопросов нет)
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