Лукаку не забивает в пяти подряд матчах группы на крупных турнирах

Вечером среды в третьем туре группового этапа Евро-2024 сошлись сборные Украины и Бельгии. Ромелу Лукаку, форвард бельгийцев вновь не смог отличиться, команды друг другу голов не забили.

Как отмечает Opta Sports, уже на пяти подряд матчах крупных турниров (чемпионаты мира и чемпионат Европы) в рамках группового этапа Лукаку не может забить. Всего в этих поединках Ромелу нанёс 15 ударов по воротам соперника. В предыдущих пяти таких играх у Лукаку было семь голов при 12 ударах.

Отметим, что Лукаку на этом Евро забил три гола, но все они были отменены. Дважды он отличился в матче против словаков, единожды – в матче против румын.

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