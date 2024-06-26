Лукаку на групповом этапе Евро-2024 ни разу не забил, три его мяча были отменены

Бельгийцы поделили очки со сборной Украины в заключительном матче группового этапа Евро-2024.

Встреча, прошедшая в Штутгарте, завершилась со счётом 0:0. Нападающий Бельгии Ромелу Лукаку начал матч в стартовом составе и был заменён на 90-й минуте. Отметим, что во всех трёх матчах форвард выходил на поле с первых минут, но ни разу не отметился забитыми мячами. Примечательно, что Лукаку трижды поражал ворота соперников, но все они были отменены – дважды из-за положения вне игры, а один раз из-за попадания мяча в руку партнёру Лукаку.

Коллектив Доменико Тедеско занял второе место в своей группе и вышел в плей-офф, где соперником команды станет сборная Франции.