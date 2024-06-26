Сборная Румынии 24 года не была в плей-офф крупного турнира

Вечером среды наступила развязка в квартете Е на Евро-2024. Сборная Румынии сыграла вничью с командой Словакии (1:1), это помогло румынам занять первое место квартета и впервые за 24 года выйти в плей-офф финальной стадии крупного футбольного турнира (Евро или чемпионата мира).

В последний раз румынской сборной такое удавалось в 2000 году на чемпионате Европы. Тогда коллектив занял второе место в группе А с четырьмя баллами. Уступили румыны только сборной Португалии, которая с девятью баллами выиграла группу, а позади на третьем и четвёртом местах остались сборные Германии и Англии.

Как предсказывали – так и сыграли