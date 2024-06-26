Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе

Ставим оценки футболистам сборной Украины за Евро-2024

Четыре очка гарантированно дают проход в плей-офф с третьего места. Но не с четвёртого. Да, так бывает, что Хорватия с двумя баллами ещё сутки надеялась на следующую стадию Евро-2024, а сборная Украины с четырьмя очками вылетела сразу. Но можно ли назвать вылет «жёлто-синих» несправедливым. Наверное, нет. Хотя по уровню футбола Англии или Франции можно сказать, что этот Евро даёт много поблажек.

Пусть каждый решит для себя сам, где находится справедливость, а мы пока пройдёмся по персоналиям сборной Украины. Так получилось, что все лидеры (на бумаге) команды провалили Евро-2024. Поэтому давайте вспомним перипетии последнего матча и погорим о турнире в целом. «Евро-Футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

АНДРЕЙ ЛУНИН – 4,0. В воротах сборной Украины Евро-2024 начинал победитель Лиги чемпионов. И не просто победитель, а человек, сыгравший огромную роль в попадании в финал. Но на Евро у Лунина не получилось вовсе: он быстро подарил Румынии гол и по сути предопределил поражение Украины.

Ещё грустнее Реброву потому, что Трубин-то играл очень круто. Он и в победе над Словакией сыграл большую роль, и от Бельгии не пропустил, совершив четыре сейва.

АРТЁМ ДОВБИК – 4,0. И снова регалии. В сборную приехал лучший бомбардир Ла Лиги, опасный в завершении и в подыгрыше Артём Довбик. Что мы увидели на Евро-2024? Ничего. На скамейку запасных Довбик не упал, но и полезных действий не сделал вовсе.

За последний матч с Бельгией семь точных передач и три удара мимо ворот. Ну совсем не создавал остроты.

АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО – 3,5. В оборонительной тактике Ярмоленко появлялся со скамейки запасных, в атакующей – с первых минут. В расчёте на опыт ветерана Ребров ставил Андрея, но ставка не сыграла.

Лакмусовой бумажкой стал выход на замену против Бельгии, Андрей должен был «взорвать» за последние десять минут. Получилось так себе: за семь касаний мяча три потери, два неудачных кросса, проигранное единоборство и удар мимо ворот.

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 3,0. Завершает наш антирейтинг ещё один футболист, докатившийся до скамейки запасных. Результативные ошибки Зинченко начались в матче с Румынией, продолжились со Словакией (из-под него забивал Шранц), а против Бельгии он уже не вышел со стартовым свистком.

Зато успел появиться на полчаса и добавить нервозности – проиграл четыре единоборства из четырёх, неудачно выполнил оба кросса, а однажды был обыгран Карраско. Не получился Евро у Александра, не получился.