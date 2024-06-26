Грузия – Португалия: Роналду сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Грузии и Португалии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024.

Форвард португальской национальной команды Криштиану Роналду начнёт встречу с первых минут.

Грузия: Мамардашвили, Лочошвили, Кашия, Гвелесиани, Двали, Какабадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Микаутадзе, Кварацхелия.

Португалия: Кошта, Силва, Данило, Инасиу, Далот, Невеш, Консейсан, Пальинья, Нето, Фелиш, Роналду.

Встреча пройдёт в Гельзенкирхене, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией этого поединка можно на портале LiveResult.ru.