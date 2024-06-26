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Чемпионат Европы по футболу 2024

3 лучших игрока громкого матча Словакия – Румыния

26 Июня 2024 • 21:13 Комментировать
Словакия
1:1
Румыния

Сборные Словакии и Румынии предсказуемо разжились ничьей в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Такой исход позволил им синхронно шагнуть в плей-офф турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало свою версию трёх лучших игроков этой встречи.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 13:9, в створ – 4:5, угловые – 5:1.

Протокол игры  
Словакия1:1Румыния
(1:0) Дуда Ондрей24'  
  37'Марин Рэзван (1:1)
Дубравка МартинПекарик Петер 90' (Беро Матуш ( 90') Вавро ДенисШкриньяр МиланГанцко ДавидКуцка ЮрайЛоботка СтаниславДуда Ондрей  90' 90' (Дьомбер Норберт ( 90') Шранц Иван 78' (Дюриш Давид ( 78') Стрелец Давид 70' (Суслов Томаш ( 70') Гараслин Лукаш 70' (Боженик Роберт ( 70')
Запасные: Коша СебастьянРодак МарекРиго ТомашОберт АдамРавас ГенрихГрошовски ПатрикВернон де МаркоБенеш ЛаслоСейер ЛеоТупта Любомир
Ницэ ФлоринРациу АндрейДрэгушин РадуБуркэ Андрей  45'Банку Никусор  45'Марин МариусХаджи Янис 66' (Ман Деннис ( 66') Марин Рэзван 86' (Рус Адриан ( 86') Станчу НиколаеКоман Флоринел 58' (Сореску Деян ( 58') Дрэгуш Денис 67' (Пушкаш Георге ( 67'  88')
Запасные: Тарновану СтефанЧикылдэу АлександруАлибек ДенисОлару ДариусМихэйлэ ВалентинБирлигея ДаниэльМогос ВасилеМолдован ХорациуШут АдрианНеделчару ИонуцРаковитан Богдан
26 июня. Стадион "Дойче банк Парк".

РЭЗВАН МАРИН. Реализовал пенальти, который определил итоговое место сборной Румынии в группе. В онлайн-таблице эта команда вскочила с последнего места на первое и так там осталась до финальных свистков матчей Словакия – Румыния и Украина – Бельгия. Марин нанёс за матч три удара по воротам, два из которых пришлись в створ.

СТАНИСЛАВ ЛОБОТКА. Ключевое связующее звено у словацкой сборной. Показал наилучший процент точности передач среди футболистов, отыгравших от звонка до звонка (92 процента, точных передач 49 из 53 всего). Удачно разок сходил в дриблинг, сделал ключевую передачу и успешно предпринял два отбора.

ЛУКАШ ГАРАСЛИН. Не так часто касался мяча, но старался сразу же обострять, как только получал такую возможность. Произвёл два удара по чужим воротам, один раз всерьёз заставив вступить в игру вратаря румын Ницэ. Помогал словацкой команде и в обороне, совершив три выноса и осуществив один перехват.

Кирилл Иванцов

Кто лучший игрок матча?
Рэзван Марин Станислав Лоботка Лукаш Гараслин Ондрей Дуда Другой из состава Словакии Другой из состава Румынии
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Румынии

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