3 лучших игрока громкого матча Словакия – Румыния

Сборные Словакии и Румынии предсказуемо разжились ничьей в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Такой исход позволил им синхронно шагнуть в плей-офф турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало свою версию трёх лучших игроков этой встречи.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 13:9, в створ – 4:5, угловые – 5:1.

РЭЗВАН МАРИН. Реализовал пенальти, который определил итоговое место сборной Румынии в группе. В онлайн-таблице эта команда вскочила с последнего места на первое и так там осталась до финальных свистков матчей Словакия – Румыния и Украина – Бельгия. Марин нанёс за матч три удара по воротам, два из которых пришлись в створ.

СТАНИСЛАВ ЛОБОТКА. Ключевое связующее звено у словацкой сборной. Показал наилучший процент точности передач среди футболистов, отыгравших от звонка до звонка (92 процента, точных передач 49 из 53 всего). Удачно разок сходил в дриблинг, сделал ключевую передачу и успешно предпринял два отбора.

ЛУКАШ ГАРАСЛИН. Не так часто касался мяча, но старался сразу же обострять, как только получал такую возможность. Произвёл два удара по чужим воротам, один раз всерьёз заставив вступить в игру вратаря румын Ницэ. Помогал словацкой команде и в обороне, совершив три выноса и осуществив один перехват.

Кирилл Иванцов