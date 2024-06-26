Полузащитник сборной Швейцарии: «Мы не боимся Италию»

Ремо Фройлер, игрок сборной Швейцарии, рассказал, что его команда не боится сборную Италии.

Напомним, Швейцария и Италия встретятся в 1/8 финала Евро-2024.

- В Италии я и моя семья чувствуем себя очень комфортно. Но в субботу не будет места для чувств. Ожидаем, что Италия считает себя фаворитами этого матча, но мы их не боимся, - передаёт слова футболиста «Болоньи» Corriere dello Sport.

Швейцария набрала пять очков в группе А и заняла второе место, на первом месте расположилась сборная Германии.

Италия в своей группе набрала четыре балла и заняла вторую строчку, пропустив вперёд Испанию.

Встреча между Швейцарией и Италией пройдёт 29 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.