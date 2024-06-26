Сборная Украины – первая команда в истории Евро, которая стала последней в группе с 4 баллами

Вечером среды завершились матчи третьего тура группового этапа на Евро-2024. Сборная Украины сыграла вничью с Бельгией (0:0), а команды Румынии и Словакии сыграли более результативный ничейный матч (1:1).

Как сообщает Opta Sports, в истории Евро ещё никогда не было команды, которая могла бы набрать четыре очка и стать аж последней командой в группе. Именно такое случилось со сборной Украины, которая уступила всем трём соперникам с четырьмя очками по дополнительным показателям. Притом, соперники украинцев также набрали по четыре балла.

Больше подробностей о поединке украинской и бельгийской команд – в нашем отчёте.